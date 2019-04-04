بريطانيا.. اجتماعات جديدة بشأن بريكست

تعقد اجتماعات الخميس بين الحكومة البريطانية وحزب العمال المعارض في إطار بحث عاجل عن حل لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن ينظر مجلس اللوردات أيضا في تشريعات تجبر رئيسة الوزراء تيريزا ماي على السعي لتأجيل بريكست.



ويهدف مشروع القانون إلى منع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الثاني عشر من نيسان/إبريل الجاري.



وقد طالبت الشرطة البريطانية السياسيين التخفيف من حدة خطابهم بشأن بريكست وسط مخاوف حول المزاج العام المتقلب مع تداول مناقشات عن مستقبل بريطانيا.



ويأمل مسؤولون بريطانيون في الاتفاق على خطة للخروج يمكن عرضها على مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل قمة العاشر من نيسان/إبريل، والتي ستحدد ما إذا كان يمكن تأجيل موعد بريكست المقرر.



وقد حذر قادة أعمال بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بدون اتفاق" سيضر بمجالات التجارة بشدة.