إقالة مذيع بريطاني بسبب 'عنصريته'

أقالت شبكة "بي بي سي" المذيع المعروف داني بيكر، الذي يشتغل في الإذاعة الخامسة التابعة لها بعد نشره تغريدة تتعلق بالمولود الجديد للأمير هاري وميغان ماركل.

التغريدة التي مسحها بيكر لاحقا، تضمنت صورة لزوجين يمسكان قردا يرتدي بدلة رسمية ومكتوب عليها "الطفل الملكي يغادر المستشفى".

ناشطون على الشبكات الاجتماعية اتهموا بيكر بالعنصرية، على أساس أن ميغان ماركل من عرق مختلط.

بيكر (61 سنة) اعتذر عما بدر منه، واعترف أن فكرة التغريدة كانت "حماقة منه".

وقال بيكر في هذا الصدد "لم أكن أعلم أن تغريدتي ستسبب كل هذا الغضب".

يذكر أن الأمير هاري وزوجته أعلنا الأربعاء أنهما سيطلقان على وليدهما الأول الذي ولد في 6 أيار/ مايو الجاري اسم آرتشي ماونتباتن- ويندسور.