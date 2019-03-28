بروناي..عقوبات 'إسلامية' بحق المثليين

أعلنت السلطات في بروناي أنها ستبدأ بتطبيق الشريعة الإسلامية على ممارسي الزنا والمثليين والسراق اعتبار من الأسبوع المقبل.

ووفقا للقوانين الجديدة التي سيبدأ تطبيقها الأربعاء في الثالث من نيسان/أبريل المقبل سيخضع ممارسو الزنا والمثليون لعقوبة "الرجم" أمام الناس.

وتنص العقوبة الجديدة للسرقة على بتر اليد اليمنى لارتكاب جريمة أولى، والقدم اليسرى لجريمة ثانية.

واللواط ممنوع قانونا في بروناي لكنه سيصبح الآن جريمة كبرى، وستطبق العقوبات الجديدة على المسلمين فقط.

وكانت بروناي أعلنت هذه التدابير للمرة الاولى عام 2013، لكن تم تأخير تطبيقها بسبب التفاصيل العملية ومعارضة الجماعات الحقوقية.

وفي ظل التحول نحو الشريعة الإسلامية، حظرت بروناي عام 2015 الاحتفالات بعيد الميلاد "حرصا على المسلمين".