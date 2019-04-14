الكشف عن مقبرة لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين

كشفت السلطات العراقية الأحد عن مقبرة جماعية للأكراد الذين قتلوا في عهد صدام قبل نحو 30 عاما، بحضور الرئيس العراقي برهم صالح.

وقال صالح إن على بلاده ألا تنسى أبدا الجرائم التي ارتكبها صدام حسين أو السماح لـ"حزب البعث الصدامي" بالعودة.

وقال مكتب الرئيس العراقي إن المقبرة التي عثر عليها مؤخرا في منطقة صحراوية تبعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب من مدينة السماوة تضم رفات عشرات الأكراد الذين أبادتهم قوات صدام.

وهؤلاء الضحايا من بين ما يصل إلى 180 ألفا يعتقد أنهم قتلوا خلال حملة الأنفال التي استهدفت أكراد العراق في نهاية الثمانينيات وشملت استخدام الغاز الكيماوي وشهدت محو قرى وتشريد الآلاف من الأكراد.

وقال صالح، وهو كردي، في مؤتمر صحفي في موقع المقبرة "هذه الجريمة جريمة حرب وجريمة إبادة بحق شعب ذنبهم الوحيد إنهم كانوا كردا ورأى فيهم النظام العنصري المجرم خطرا على سيطرته وعلى سلطته فأقدم على إبادتهم".