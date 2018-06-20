برلين تحبط هجوما بقنبلة بيولوجية

قالت السلطات الألمانية الأربعاء إنها أحبطت هجوما وشيكا بقنبلة بيولوجية، واعتقلت منفذه المحتمل الذي يحمل الجنسية التونسية.

وكشف قائد الشرطة القضائية الألمانية هولغر مونش، أن المخطط تضمن استخدام مادة الريسين الشديدة السمية.

واعتقل المواطن التونسي في كولونيا الأسبوع الماضي على خلفية التخطيط للهجوم.

وقال مونش للإذاعة العامة الألمانية "جرت في هذه القضية استعدادات عملية لارتكاب عمل من هذا النوع، بنوع من قنبلة بيولوجية وهذا أمر غير مسبوق في ألمانيا"، موضحا أن المشتبه فيه كان قد بدأ بإنتاج الريسين.

وتحتوي القنبلة على مادة الريسين السامة، وهو بروتين يستخرج من بذور الخروع، شديد السمية حيث تكفي 0.2 في المئة من قتل إنسان بالغ.

وكانت مجلة "ديرشبيغل" قد ذكرت أن المشتبه فبه اشترى 1000 حبة من بذور الخروع، وماكينة خاصة لطحن القهوة عن طريق الإنترنت، ما أثار الشكوك حوله، وقامت على إثره وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) بإبلاغ السلطات في ألمانيا.