برلمان العراق يصوت على الوزارات المتبقية

يعتزم البرلمان العراقي عقد جلسة تصويت الثلاثاء على الحقائب الوزارية الشاغرة في الحكومة وسط انقسامات حول حقيبتي الدفاع والداخلية.

وقال حسن الكعبي، نائب رئيس البرلمان، إن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قدم مساء الاثنين أسماء ثمانية مرشحين كانوا قد رفضوا بالفعل في جلسة تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عندما وافق البرلمان على وزراء آخرين في الحكومة.

وأضاف أن التصويت المقرر الثلاثاء قد يواجه عراقيل.

وحذر الكعبي من أن المزيد من التأخير قد يكون له تأثير سلبي على الوضع الأمني في العراق.

وفي رسالة للنواب، قال عبد المهدي إنه يستطيع تقديم أسماء أخرى في غضون يومين حال رفض مقترحاته.

وشملت الأسماء التي قدمها رئيس الوزراء، فالح الفياض لوزارة الداخلية، وفيصل الجربا لوزارة الدفاع.

ورشح عبد المهدي، قصي السهيل لوزارة التعليم العالي، وصبا خير الدين لوزارة التربية، ودارا نور الدين لوزارة العدل ونوري الدليمي لوزارة التخطيط، وهناء كوركيس لوزارة الهجرة وعبد الأمير الحمداني لوزارة الثقافة.