برلمانيون مصريون يطلبون تعديل الدستور

قدم برلمانيون مصريون الأحد طلبا رسميا لرئيس مجلس النواب على عبد العال "لتعديل بعض مواد الدستور" لإتاحة تمديد فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسب ما نقل الموقع الرسمي البرلمان.

وأفاد الموقع الإلكتروني أن عبد العال قام بإحالة "الطلب المقدم من خمس أعضاء المجلس (120 نائبا من أصل 596) بتعديل بعض مواد الدستور إلى اللجنة العامة" للبرلمان المكونة من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان.

وقال النائب مصطفى بكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن "الطلب تم تقديمه من ائتلاف دعم مصر (كتلة الغالبية المؤيدة للحكومة) وعدد من النواب المستقلين".

وأوضح النائب جون طلعت للوكالة أن "الاقتراح يتضمن تعديل أقل من 10 مواد في الدستور بينها المادة الخاصة بمدة الرئاسة لتصبح ولايتين رئاسيتين مدة كل منهما ست سنوات".

وأضاف طلعت أن هذا التعديل "يعمل به بمجرد إقراره في استفتاء شعبي وبالتالي فان الرئيس السيسي سيحق له الترشح من جديد"، وفقا للدستور المعدل.

وأضاف "تتضمن التعديلات أيضا إعادة مجلس الشورى وإلغاء الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام وإعادة وزارة الإعلام" التي ينص الدستور الحالي الذي أقر مطلع العام 2014 على إلغائها.

وتولى السيسي مقاليد الأمور في مصر بعد أن أطاح بالرئيس محمد مرسي عندما كان قائدا للجيش في الثالث من تموز/يوليو 2013 إثر تظاهرات حاشدة طالبت برحيل سلفه. وانتخب بعدها مرتين في العامين 2014 و2018.

وعقب ذلك، شنت الأجهزة الامنية حملة واسعة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي صنفها النظام "إرهابية" في نهاية 2013 وامتدت فيما بعد لتشمل كل أطياف المعارضة.

ووفقا للدستور الحالي، ليس بوسع السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022 إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين وتكون الولاية الواحدة مدتها أربع سنوات.

وحددت المادة 226 من الدستور الحالي آليات تعديله ونصت على أنه يحق لخمس أعضاء مجلس النواب أو رئيس الجمهورية التقدم بطلب لتعديل الدستور.

وبموجب هذه المادة فإنه يتعين على المجلس أن يصدر قراره بشأن هذا الطلب خلال ثلاثين يوما من تسلمه.

وتقضي المادة 226 كذلك بأنه في حالة الموافقة على طلب التعديل "جزئيا أو كليا" تتم مناقشة "نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة (المبدئية على الطلب)، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة".