أخبار غير سارة للنباتيين.. بدائل اللحوم مضرة بالصحة

قالت دراسة جديدة إن منتجات بدائل اللحوم ليست صحية فيما يتعلق بمستويات الصوديوم.

الدراسة التي أصدرتها مجموعة "أكشن أون سالت" المكونة من علماء بريطانيين، قالت إن البرغر النباتي الخالي من اللحوم يحتوي على نسبة ملح أعلى من البرغر التقليدي.

وقد تمت الدراسة بمسح أجرته المجموعة على 150 متجرا تبيع بدائل اللحوم، حيث وجدت أن برغر اللحم البقري العادي يحتوي على 0.75 غراما من ملح في المتوسط، بينما يحتوي البرغر الخالي من اللحوم على 0.89 غراما من الملح.

هذا المعدل من الصوديوم قد يجعل البرغر النباتي الخالي من اللحوم أكثر ملوحة من عبوة من رقائق البطاطا بطعم الملح والخل.

وقد تبين لفريق البحث أن أحد المنتجات النباتية البديلة للحوم يحتوي على ملح يساوي ذلك الموجود في 100 غرام من مياه البحر.

وقد يؤدي مستوى مرتفع من الصوديم إلى مشاكل صحية مختلفة مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى، بحسب جمعية القلب الأميركية.