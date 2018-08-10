بعد رحيل إنييستا.. برشلونه يكشف عن قائده الجديد

كشف نادي برشلونه الإسباني لكرة القدم الجمعة عن أسماء لاعبيه الذين سيحملون شارة القيادة لموسم 2018-2019 بعد انتقال قائده السابق أندريس إنييستا للعب في الدوري الياباني.

الأول هو الأرجنتيني ليونيل ميسي، وفي حال غيابه أو استبداله يتولى القيادة الإسباني سيرجيو بوسكيتس، يليه مواطنه جيرارد بيكيه وأخيرا سيرجي روبرتو.

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ويلعب ميسى مع البلوغرانا منذ عام 2005، وبوسكتس منذ 2008 وكذلك بيكيه، بينما شارك روبيرتو لأول مرة مع البلوغرانا في عام 2010.

ويخوض ميسي مباراته الأولى كقائد لبرشلونه عندما يبدأ الفريق حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني بمواجهة ألافيس في الثامن عشر من آب/أغسطس الجاري.

وقبل ذلك سيحاول برشلونه الظفر بلقب كأس السوبر الإسبانية ضد إشبيلية يوم الأحد القادم.