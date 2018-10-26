برشلونة - ريال مدريد: السباق نحو المليار

يستضيف برشلونة ريال مدريد الأحد في "كلاسيكو" كرة القدم الإسبانية، بين فريقين تجمع بينهما عقود من المنافسة على المستطيل الأخضر، وأيضا في العائدات المالية حيث يسعى كل منهما ليصبح أول ناد في العالم يحقق إيرادات سنوية تتخطى عتبة المليار يورو.

رئيسا الناديين جوسيب ماريا بارتوميو وفلورنتينو بيريز عبرا عن رغبتهما بالوصول إلى هذا الرقم المثير خلال الجمعية العمومية لنادييهما التي تضم مشجعي الفريقين.

وبمقدور الناديين الوصول إلى هذا الرقم بفضل سرعتهما العالية في النشاط الاقتصادي: قفز رقم أعمال ريال في خمس سنوات، من 521 مليون يورو في موسم 2012-2013، إلى ميزانية متوقعة بلغت 752 مليون يورو في 2018-2019.

ومن جانب برشلونة، يتوقع أن يبلغ الرقم 960 مليون يورو هذا الموسم، مقابل 490 مليونا قبل خمس سنوات.

ويقول استيفي كالسادا مدير التسويق السابق في برشلونة (2002-2007) والذي أصبح رئيس مجموعة "برايم تايم سبورت"، لوكالة الصحافة الفرنسية إن الناديان يملكان فرصة الوصول لرقم المليار قبل الآخر.

ويؤكد بلاسيدو رودريغيز غيريرو الأستاذ في جامعة أوفييدو والباحث في الاقتصاد الرياضي "لا أعرف من سيفوز. سيستغرق الأمر بضع سنوات، إلا إذا بيع أحد اللاعبين بـ 400 مليون يورو".

نجوم وألقاب

وفقاً للخبيرين، فإن تفسير الاختلاف الصافي هذا الموسم يكمن في العنصر غير المتكرر الناجم عن قيمة الانتقالات التي حصدها برشلونة، إذ نال 222 مليون يورو لبيع نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

علاوة على ذلك، أقر بارتوميو الاثنين بأن البيع المنتظم للاعبين "يساعد على تحقيق التوازن"، إذ دخل ميزانية الموسم الحالي ما لا يقل عن 131 مليون يورو من سوق الانتقالات.

لكن إلى جانب هذه العناصر الاستثنائية، كيف يمكن زيادة الإيرادات موسما بعد موسم؟

هناك الألقاب التي تضخم حقوق النقل التلفزيوني وتفعل المكافآت: سينال برشلونة من راعي قميصه "راكوتن" 1.5 مليون يورو في حال توج بالليغا وخمسة ملايين يورو في حال إحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

طريقة أخرى تتمثل بالتعاقد مع النجوم الكبار ما يزيد شهرة النادي ويعزز مبيعات المنتجات التجارية ويسهل المفاوضات الإعلانية على غرار سياسة جلب الـ "غالاكتيكوس" إلى ريال مدريد.

الملاعب الجديدة

توفر الملاعب دخلا حقيقيا للأندية: افتتح أتلتيكو مدريد الموسم الماضي ملعبه الجديد "واندا متروبوليتانو"، فيما سيخضع "سانتياغو برنابيو" في مدريد و"كامب نو" في برشلونة لعملية تجديد كبيرة بدءا من عام 2019، خصوصا لناحية تكبير المقصورات والمساحات التجارية.

بكلفة 400 مليون يورو، سيرفع برشلونة سعة ملعبه من 99 ألفا إلى 105 آلاف ويبني سقفا لملعبه الكبير. ومن دون تغيير سعة ملعبه (81 ألف متفرج)، سيستدين ريال 525 مليون يورو لوضع سقف لملعبه وغلاف معدني من المنحنيات بهدف حصد 150 مليون يورو من الإيرادات الإضافية، بحسب رئيسه بيريز.

لماذا الاستدانة؟ لأن ريال لم يجد بعد شريكا تجاريا يربط اسمه مع برنابيو، بعد تعثر المفاوضات مع شركة الاستثمارات البترولية الدولية "آيبيك" الإماراتية. من جهته، يبدو برشلونة "متفائلا" للحصول على شريك قبل حزيران/يونيو المقبل يوفر له 200 مليون يورو.

ويشدد كالسادا على أن "التسمية موضوع جوهري"، وتقدر إيراداتها بين 15 و20 مليون يورو سنويا "لكن هناك أمرا هاما: نتحدث هنا عن إعادة تصميم للملاعب، وليس بناء ملعب جديد مثل أتلتيكو حيث كان سهلا إطلاق اسم جديد".

يبقى أخيرا الإبداع: أعلن برشلونة إنشاء مركز للبحوث والابتكار، وينوي الالتفات إلى الرياضة النسائية والنمو على الصعيد الدولي باتجاه قارة آسيا والولايات المتحدة، حيث يأمل في خوض مباراة هناك ضمن الليغا.