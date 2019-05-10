Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
رياضة

برشلونة يكشف مدة غياب سواريز

مهاجم برشلونة لويس سواريز

خضع مهاجم برشلونة ومنتخب الأوروغواي لويس سواريز لعملية جراحية في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع كما أعلن ناديه الجمعة.

وسيغيب سواريز بالتالي عن نهائي كأس إسبانيا ضد فالنسيا في 25 أيار/مايو الحالي، وعن بداية بطولة كوبا أميركا التي تستضيفها البرازيل من 14 حزيران/يونيو إلى السابع من تموز/يوليو المقبلين.

وأصدر النادي الكاتالوني بيانا أكد فيه أن "سواريز خضع لعملية جراحية بالمنظار في ركبته اليمنى التي تعاني من ضرر في الغضروف".

واتخذ سواريز قرار إجراء العملية الجراحية بالاتفاق مع الجهاز الطبي لنادي برشلونة وذلك بعد يومين من خروج فريقه من دوري أبطال أوروبا على يد ليفربول الإنكليزي إثر تلقيه خسارة قاسية بأربعة أهداف نظيفة في إياب نصف النهائي.

وسيغيب سواريز على الأرجح عن مباريات منتخب بلاده الثلاث في دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا ضد الأكوادور في 17 حزيران/يونيو، واليابان وتشيلي في 21 و25 منه على التوالي.

Back to top
XS
SM
MD
LG