برشلونة يقترب من حسم الدوري الإسباني

اقترب برشلونة كثيرا من الفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم عقب فوزه 2 - صفر على ألافيس الثلاثاء وهو ما أبعده بفارق 12 نقطة في صدارة الترتيب قبل أربع جولات على النهاية.

وفي حال خسارة أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني أمام بلنسية الأربعاء أو أمام ريال بلد الوليد السبت المقبل، سيتوج برشلونة بطلا قبل أن يواجه ليفانتي مساء السبت.

ومع تحول تركيز الفريق صوب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الأسبوع المقبل، اختار المدرب ارنستو بالبيردي تشكيلة خلت من ليونيل ميسي وجوردي ألبا وارتور، وهم من العناصر الأساسية، والذين جلسوا على مقاعد البدلاء يوم الثلاثاء.

وعقب شوط أول ممل، زاد برشلونة من إيقاعه في الشوط الثاني ووضع كارليس ألينيا الفريق القتالوني في المقدمة على ملعب منديزوروزا في الدقيقة 54.

واشترك ارتورو فيدال وسيرجيو روبرتو معا قبل أن يمرر الأخير إلى ألينيا (21 عاما) الذي اودعها الشباك بهدوء بعد أن تركها لويس سواريز تمر منه بمهارة.

وأضاف سواريز الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد لمسة يد من توماس بينا ظهرت عبر تقنية حكم الفيديو المساعد وهو ما وضع برشلونة على مقربة من لقبه 26 في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وسجل صمويل أومتيتي من موقف تسلل لكن بعد الغاء الهدف الذي سجله المدافع الفرنسي بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد، تم احتساب ركلة جزاء بعد ظهور لمس بينا الكرة بيده.

ودفع بالبيردي بميسي وألبا وارتور في المراحل الأخيرة من اللقاء ليساعد برشلونة على حسم المباراة بينما تأجلت الاحتفالات باللقب إلى السبت أو ما قبل ذلك. ويحتل ألافيس المركز الثامن.