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رياضة

برشلونة يفك عقدة ربع نهائي دوري الأبطال

ليونيل ميسي وفيليبي كوتينيو يحتفلان بهدف في مرمى ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد

فك الأرجنتيني ليونيل ميسي وفريقه برشلونة الإسباني عقدة الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم عندما جددا الفوز على مانشستر يونايتد الإنكليزي 3-صفر إيابا الثلاثاء.

وسجل ميس ثنائية لبرشلونة (16 و20) وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو الهدف الثالث (61).

وتخلص النادي الكاتالوني الذي كان فاز 1-صفر ذهابا الأربعاء الماضي في أولد ترافورد، من عقدة ربع النهائي التي لازمته منذ تتويجه الخامس الأخير باللقب عام 2015.

إذ فشل في تخطي ذلك الدور على يد غريمه المحلي أتلتيكو مدريد (2016) ويوفنتوس الإيطالي (2017) ومواطنه روما (2018).

ويلتقي برشلونة في نصف النهائي مع ليفربول الإنكليزي أو بورتو البرتغالي اللذين يلتقيان الأربعاء أيابا في بورتو (2-صفر ذهابا).

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