برشلونة يغلق الباب أمام عودة محتملة لنيمار

أقفل رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو الاثنين الباب أمام عودة محتملة للنجم السابق البرازيلي نيمار الذي ترك النادي الكاتالوني العام الماضي إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صفقة جعلت منه أغلى لاعب كرة قدم في العالم.

وقال بارتوميو في حديث لإذاعة "راديو كاتالونيا"، إن "عودة نيمار غير متوقعة"، مؤكدا عدم وجود تواصل مع ممثلي اللاعب البرازيلي.

وأوضح بارتوميو: "لم أتلق أي اتصال من محيط نيمار، ولم يحصل أي اجتماع بخصوص" احتمال عودته إلى صفوف بطل إسبانيا، مضيفا "لا نحب اللاعبين الذين يفسخون عقودهم من بوابة تسديد البند الجزائي".

وانتقل الدولي نيمار (26 عاما) في صيف 2017 إلى الفريق الفرنسي المملوك من شركة قطر للاستثمارات الرياضية، لقاء مبلغ بلغ 222 مليون يورو، هو عبارة عن قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع برشلونة.

وأشارت وسائل إعلام كاتالونية في الأيام الماضية إلى رغبة اللاعب في العودة للفريق الذي دافع عن ألوانه بين العامين 2013 و2017.

وأفادت تقارير أيضا عن احتمال عودة نيمار إلى إسبانيا من بوابة ريال مدريد، إلا أن وسائل إعلام في العاصمة أشارت إلى أن الفريق الملكي غير مهتم بإبرام مثل هذا التعاقد.