برشلونة يعلن رسميا ضم التشيلي فيدال

أعلن نادي برشلونة الإسباني مساء الجمعة، تعاقده مع لاعب وسط بايرن ميونيخ، الدولي التشيلي أرتورو فيدال.

وأورد برشلونة خبر ضم فيدال البالغ من العمر 31 عاما في تغريدة على صفحته الرسمية في موقع تويتر.

وأشارت مواقع إخبارية إسبانية من بينها صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن صفقة فيدال ستكلف خزائن النادي الكتالوني 19 مليون يورو، إضافة إلى المتغيرات.



وأوضحت أن عقد اللاعب مع برشلونة سيمتد إلى ثلاثة مواسم مقبلة حتى عام 2021، وسيحصل فيدال على راتب سنوي يصل إلى 9 ملايين يورو.



ويسعى برشلونة بالتعاقد مع فيدال إلى تعويض رحيل البرازيلي باولينيو إلى جوانجزو الصيني.