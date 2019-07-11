براونباك: 70% من البشر محرومون من الحرية الدينية

أعلن السفير المتجول لشؤون الحرية الدينية سام براونباك أن المؤتمر الوزاري حول الحرية الدينية يبدأ الاثنين المقبل من متحف الهولوكوست ويستمر أربعة أيام.

وقال إن 20 شخصاً تعرضوا للاضطهاد بسبب ديانتهم سيشاركون في المؤتمر، ومنهم ناديا مراد، والقس أندرو برونسون الذي كان معتقلاً في تركيا، وأفراد من الروهينغا.

وكشف براونباك أن 70 في المئة من سكان العالم يعيشون في أجواء تمنع ممارستهم لشعائرهم الدينية بحرية.

وقال "لدينا وزراء خارجية أكثر مسجلون للمشاركة في مؤتمر هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ونأمل قيام حركة من القاعدة للضغط على الدول التي لا توفر وتحترم الحرية الدينية".