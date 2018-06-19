10 ملايين براءة اختراع في الولايات المتحدة.. هذه أبرزها

أصدر مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية الثلاثاء براءة الاختراع رقم 10 مليون.

وتعود براءة الاختراع هذه إلى شركة رايثون المتخصصة في أنظمة الدفاع عن جهاز مسح ضوئي يمكن استخدامه على كل شيء من المركبات إلى أجهزة التصوير الطبي.

وتعد شركات آبل ومايكروسوفت وإنتيل وغوغل وسامسونغ من بين أكثر 15 شركة حصلت على براءات اختراع الولايات المتحدة.

وصدرت أول براءة اختراع أميركية قبل 228 عاما بتوقيع جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة وبالتحديد في 31 حزيران/ يوليو 1790 وكانت آنذاك لصامويل هوبكنز بعد اكتشافه عملية صنع البوتاس وهو عنصر يستخدم في الأسمدة.

ومكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية هو وكالة في وزارة التجارة الأميركية مهمتها إصدار براءات الاختراع للمخترعين والشركات وتسجيل العلامات التجارية للمنتج وتحديد الملكية الفكرية.

والمكتب فريد من نوعه من بين الوكالات الفيدرالية الأميركية لأنه يمول فقط من الرسوم المحصلة من المستخدمين وليس من أموال دافعي الضرائب.

ومن بين أبرز براءات الاختراع التي أصدرها المكتب:

براءة اختراع منحت لتوماس أديسون في عام 1880 لاختراعه أول مصباح كهربائي قابل للتجديد.

ووفقا للموقع الرسمي لمكتب براءات الاختراع الأميركي فإن إديسون هو المخترع أو المخترع المشترك لأكثر من 1000 إبداع أميركي.

وأيضا براءة اختراع لصموئيل مورس في عام 1840 لاكتشافه جهاز التلغراف الذي يسمح بإرسال الرسائل لمسافات طويلة.

في عام 1849 منح المكتب الرئيس الأميركي أبراهام لنكن براءة اختراع لاكتشافه طريقة تعويم السفن، وبذلك أصبح الرئيس الوحيد للولايات المتحدة الذي يحمل براءة اختراع.

في عام 1891 منح المكتب براءة اختراع لسيث ويلر لاختراعه حامل ورق الحمامات.

في عام 1906 ويلبر و أورفيل رايت تسلما براءة اختراع أميركية لصناعتهما محركات الطائرات وهو اختراع غير مسار التاريخ البشري إلى الأبد.

في عام 1970 تسلم دوغلاس إنجلبارت براءة اختراع لصناعته فأر الكومبيوتر (الماوس).