بداية قوية لبلجيكا نحو يورو 2020

حقق المنتخب البلجيكي بقيادة نجمه إدين هازار بداية واعدة بفوزه الخميس على ضيفه الروسي القوي 3-1 في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا المقبلة عام 2020.

وافتتح منتخب "الشياطين الحمر" التسجيل بعد سلسلة من التمريرات القصيرة من منتصف الملعب لتصل الكرة إلى الشاب يوري تيليمانس (21 عاما) سددها من خارج منطقة الجزاء زاحفة إلى يمين الحارس الذي عجز عن صدها (14).

ولم يتأخر رد المنتخب الروسي الذي فرض التعادل بعد دقيقتين إثر خطأ فادح من الحارس تيبو كورتوا الذي مرر تحت ضغط أرتيم دزيوبا الكرة إلى دينيس تشيريتشيف لاعب فالنسيا الإسباني الذي تجاوزه وسددها في المرمى الخالي (16).

ومنح القائد هازار منتخب بلاده التقدم من ركلة جزاء حصل عليها بنفسه إثر خطأ من يوري جيركوف داخل المنطقة (45)، ثم أضاف هازار الهدف الثاني له والثالث لبلاده بعدما مرر تيليمانس كرة عرضية إلى المنطقة فشل ميتشي باتشواي في السيطرة عليها، فوصلت إلى لاعب تشيلسي الذي سددها أرضية في الشباك (88).

ويأمل منتخب بلجيكا في مواصلة مشواره التصاعدي مع جيله الذهبي الحالي والبناء على مركزه الثالث في مونديال روسيا من خلال الحصول على إحدى بطاقتي المجموعة.

في المقابل مني المنتخب الروسي، الذي طرد له الحكم لاعبه أليكسندر غولوفين في الدقيقة 90، بخيبة أمل وهو الطامح إلى البناء على ما قدمه في موندياله حين وصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ انحلال عقد الاتحاد السوفياتي قبل الخروج على يد كرواتيا بركلات الترجيح.

وتلعب الاحد بلجيكا أمام قبرص الفائزة على سان مارينو بخماسية نظيفة، فيما تلعب روسيا مع كازخستان التي حققت مفاجأة مدوية بفوزها على اسكتلندا 3-صفر، التي تستقبل الجريحة سان مارينو.