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بدء معاناة الصين من الحرب التجارية

علامات تحمل العلم الأميركي والعلم الصيني خارج متجر لبيع البضائع المستوردة شرق الصين

كشفت أرقام نشرتها الجمارك الصينية الجمعة أن صادرات الصين شهدت انخفاضا كبيرا بينما واصلت الواردات انخفاضها في أجواء من تصاعد الحرب التجارية مع واشنطن التي بدأت آثارها تظهر بوضوح.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن مبيعات الصين في الخارج تراجعت بنسبة 1,3 في المئة الشهر الماضي على مدى عام، بعد ارتفاع نسبته 1,1 في المئة في مايو. وفي الفترة نفسها انخفضت الواردات (-7,3 في المئة على مدى عام) بعد تراجع نسبته 8,5 في المئة في الشهر الذي سبقه.

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