بدء محاكمة الداعية المثير للجدل عدنان أوكتار

أحال النائب العام التركي الأربعاء الداعية التركي المثير للجدل عدنان أوكتار و58 آخرين إلى محكمة في اسطنبول وطلب من القضاء حبسهم.

واستجوبت المحكمة أوكتار ومتهمين آخرين في إطار القضية التي يواجهون فيها اتهامات من بينها ب"تأسيس تنظيم لارتكاب جرائم، واستغلال الأطفال جنسيا، والاعتداء الجنسي، واحتجاز الأطفال، والابتزاز، والتجسس السياسي والعسكري".

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وأفادت وكالة أنباء الأناضول بأن عدد الموقوفين في القضية حتى الآن بلغ 187 شخصا، من بينهم 105 سيدات، من أصل 235 مطلوبا للسلطات.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الداعية يوم الأربعاء الماضي.

وأوكتار أثار الجدل نظرا لاعتياد ظهور النساء والمشروبات الروحية خلال مواعظه الدينية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، فرضت الهيئة العليا للإعلام في تركيا غرامات على قناة تلفزيونية تابعة له، وأوقفت بث برامج نقاشية تناولت قضايا نساء خضعن لعمليات تجميل، ويشار إليهن بـ"القطط".

وكتب أوكتار، المعروف أيضا باسمه المستعار "هارون يحيى"، عدة كتب مناهضة للإلحاد والمادية والداروينية.