بدء انتخابات البرلمان الأوروبي

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في المملكة المتحدة الخميس في انتخابات البرلمان الأوروبي، في اليوم الأول من التصويت الممتد لأربعة أيام في أنحاء الكتلة التي تضم 28 دولة.



وافتتحت الانتخابات رسميا قبل نصف ساعة في هولندا، البلد الوحيد الآخر الذي يصوت الخميس.



وفي المملكة المتحدة، تخضع الانتخابات للتدقيق الشديد، حيث لا تزال الأمة تصارع خططها لمغادرة الاتحاد الأوروبي.



يختار الناخبون في جميع أنحاء أوروبا ما مجموعه 751 نائبا، على الرغم من أن هذا العدد سينخفض إلى 705 عندما تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي.



لدى الهولنديين 26 نائبا فقط حاليا و 29 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



ولدى المملكة المتحدة 73 مشرعا أوروبيا، والذين سيفقدون وظائفهم عندما تكمل بلادهم انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.



وتأتي الانتخابات، التي تنتهي يوم الأحد، في الوقت الذي يزداد فيه الدعم للشعبويين والقوميين الذين يريدون كبح جماح قوى الاتحاد الأوروبي.



هذا ولن يتم إعلان نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي رسميا حتى مساء الأحد.

