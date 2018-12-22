بدء إغلاق جزئي للحكومة الأميركية

أغلقت عدة إدارات فدرالية في الولايات المتحدة في وقت مبكر السبت بعد إرجاء الكونغرس مداولاته بشأن مشروع قانون الإنفاق وتلبية طلب الرئيس دونالد ترامب الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وبعدما لم يتمكن زعماء الكونغرس والبيت الأبيض من التوصل لاتفاق بشأن الميزانية الجمعة تعهد الطرفان بمواصلة الحوار مطلع الأسبوع سعيا لاتفاق ينهي الإغلاق قبل عطلة عيد الميلاد.

وبدأ المأزق بعد أن رفض ترامب الأسبوع الماضي الموافقة على اتفاق تمويل حكومي قصير الأمد توصل إليه أعضاء في مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأنه لم يتضمن المليارات الخمسة لبناء الجدار.

وأقر مجلس النواب، الذي لا يزال الجمهوريون يشكلون أغلبية فيه إلى أن تصبح الأغلبية للديمقراطيين في الثالث من كانون الثاني/يناير، مشروع قانون يتضمن المليارات الخمسة لكن الاتفاق اصطدم بعقبة في مجلس الشيوخ.

وألقى ترامب باللوم على الديمقراطيين قائلا في فيديو نشره عبر "تويتر" قبل ساعتين من منتصف الليل إنه "سيحدث إغلاق. ولا يوجد ما يمكننا فعله بهذا الشأن. نريد من الديمقراطيين أن يمنحونا أصواتهم".

وتمويل حوالي ثلاثة أرباع برامج الحكومة الفدرالية مستمر حتى 30 أيلول/سبتمبر 2019 لكن تمويل برامج أخرى، بما في ذلك وزارات الأمن الداخلي والعدل والزراعة، انتهى بنهاية ليل الجمعة.

وبذلك ستغلق المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة وسيعمل أكثر من 400 ألف موظف فدرالي "ضروري" في هذه الوكالات دون أجر إلى أن يتم حل الخلاف كما سيحصل 380 ألف موظف آخرين على إجارة مؤقتة.

لكن خدمات إنفاذ القانون ودوريات الحدود وتوصيل البريد وتشغيل المطارات لن تتوقف.

ولإنهاء الإغلاق يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على أي اتفاق يتفاوض بشأنه فريق ترامب وزعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وجعل ترامب من بناء الجدار على الحدود مع المكسيك ركيزة من ركائز حملته الانتخابية.