بحث يربط بين الأنفلونزا والتوحد

أظهر بحث جديد أن الأطفال الذين يولدون لنساء أصبن بعدوى شديدة أثناء الحمل، كالأنفلونزا أو الالتهاب الرئوي، يظهرون زيادة في خطر الإصابة بمرض التوحد أو الاكتئاب.

وأشار البحث الذي نشر الأربعاء في صحيفة "JAMA Psychiatry"، المتخصصة بالصحة العقلية والطب النفسي، إلى أن الأطفال الذين يولدون لأمهات مصابات بالعدوى أثناء الحمل تصاعد خطر إصابتهم بالتوحد بنسبة 79 في المئة، فيما ازدادت نسبة الإصابة بالاكتئاب 24 في المئة.

البحث الذي أجرته الدكتورة كريستينا أدامز والدورف أستاذة التوليد وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة واشنطن في مدينة سياتل، استعان بمعلومات تتعلق بنساء حوامل أدخلن إلى مستشفيات في السويد للفترة بين عامي 1973 و2014.

وتم النظر في سجلات نحو مليون وسبعمئة ألف طفل ولدوا في تلك المستشفيات، من بينهم أطفال ولدوا لأمهات تعرضن للإصابة بالأنفلونزا او التهابات المجاري البولية.

وقالت والدورف "على النساء أن يتأكدن من حصولهن على التطعيم ضد الإنفلونزا خلال الحمل، لأن استفحال المرض يمكن أن يكون خطيرا للغاية على الصحة العقلية للطفل ونمو دماغه".

وأضافت والدورف أن البحث أظهر أيضا حصول "زيادة في خطر الانتحار لدى الأطفال الذين تعرضوا للعدوى في الرحم".