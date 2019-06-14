بحارة ناقلة النفط اليابانية رأوا 'جسما طائرا'

صرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم في بحر عمان، الجمعة أن بحارة السفينة رأوا "جسما طائرا" قبل وقوع انفجار ثان على متنها.

وأوضح يوتاكا كاتادا رئيس "شركة كوكوكا كوراجوس" للملاحة، للصحافيين أن "أفراد الطاقم قالوا إن السفينة أصيبت بجسم طائر. قالوا أنهم رأوه بأعينهم".

وتابع "تلقينا تقريرا يفيد بأن شيئا ما حلق باتجاه السفينة ثم وقع انفجار وثقبت" ناقلة النفط.

وكان كاتادا قد صرح الخميس بأن السفينة التي كانت تنقل مادة الميثانول، تعرضت لهجومين متتاليين على ما يبدو.

وقال إنه بعد الهجوم الأول "ناور البحارة لمحاولة الهرب لكن السفينة استهدفت مجددا بعد ثلاث ساعات" وأصيبت هذه المرة.

واندلع حريق وأصيب أحد أفراد الطاقم الذي تم إجلاؤه، بجروح طفيفة.

وتابع كاتادا أنه بعد ذلك "عاد البحارة إلى السفينة بمساعدة الجيش الأميركي"، معربا عن اعتقاده بأن احتمال غرق السفينة ضئيل لأن الأضرار ليست كبيرة. وأكد أن "الشحنة لم تتضرر".

وحملت الولايات المتحدة إيران "مسؤولية" هجومين استهدفا الخميس ناقلتي نفط نروجية ويابانية في بحر عمان وأديا لاشتعال النيران فيهما وإجلاء طاقميهما، في تطور جديد يزيد التوترات في منطقة تعيش منذ أسابيع على وتيرة التصعيد بين واشنطن وطهران.

وهذه هي المرة الثانية في غضون شهر التي يتم فيها استهداف ناقلات نفط في هذه المنطقة الاستراتيجية، بعد تعرض أربع سفن بينها ثلاث ناقلات نفط لعمليات "تخريبية" قبالة سواحل الإمارات في 12 أيار/مايو لم يكشف عمن يقف خلفها.

إيران أكدت الجمعة أن الاتهامات الأميركية "لا أساس لها"، واتهمت الولايات المتحدة بالقيام بـ"تخريب دبلوماسي".

الصين تدعو لحوار

ودعت الصين الجمعة إلى "الحوار" غداة الهجوم على ناقلتي النفط. وقال الناطق باسم خارجيتها غينغ شوانغ في تصريح صحفي "نأمل في أن تتمكن كل الأطراف المعنية من تسوية خلافاتها بشكل ملائم وحلها عبر الحوار والمشاورات".

الإمارات: تصعيد خطير

وأكدت الإمارات العربية المتحدة فجر الجمعة أن استهداف ناقلتي النفط وكذلك مطار أبها السعودي "تصعيد خطير" في المنطقة.

وكتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "الاعتداء اليوم على ناقلات النفط في خليج عمان واستهداف مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة تطور مقلق وتصعيد خطير".

وقال قرقاش إن هذا "يستدعي تحرك المجتمع الدولي لضمان صون الأمن والاستقرار الإقليمي"، مؤكدا أن "الحكمة ضرورية والمسؤولية جماعية للحيلولة دون المزيد من التوتر".