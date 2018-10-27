بثنائية رونالدو.. يوفنتوس يقلب تأخره أمام أمبولي

قلب يوفنتوس تأخره أمام مضيفه أمبولي الصاعد وهزمه بهدفين مقابل هدف حققهما نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليحافظ على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس، حامل اللقب في آخر سبعة مواسم، رصيده إلى 28 نقطة في الصدارة بفارق سبع نقاط عن نابولي الثاني الذي يستقبل روما السابع في مباراة قمة الأحد.

وعادل يوفنتوس الذي عرقله جنوى في المرحلة السابقة، أفضل بداية له في الدوري بعد 10 مباريات، على غرار موسم 2013 عندما حقق 28 نقطة.

ودخل يوفنتوس المباراة منتشيا من تفوقه على مانشستر يونايتد الإنكليزي في عقر داره منتصف الأسبوع وصدارته مجموعته بعلامة كاملة في دوري أبطال أوروبا.

ولم يكتف رونالدو بالتسجيل من نقطة الجزاء للمرة الأولى مع يوفنتوس، فأطلق تسديدة عابرة للقارات من نحو 25 مترا سكنت المقص الأيمن لمرمى أمبولي، رافعا رصيده إلى سبعة أهداف مع فريق "السيدة العجوز" بعد انتقاله من ريال مدريد الإسباني بنحو 100 مليون يورو.