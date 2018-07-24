بتهمة الانتماء لداعش.. صدور أمر باعتقال نائب عراقي سابق

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية الثلاثاء بصدور مذكرة لإلقاء القبض على النائب السابق في البرلمان العراقي سليم شوشكي "لصلته بتنظيم داعش".

وذكر مصدر أمني في إقليم كردستان أن "المذكرة صدرت بحق شوشكي الذي ينتمي لكتلة الجماعة الإسلامية الكردستانية بعد ورود معلومات مؤكدة تثبت صلته بتنظيم داعش".

من جهته نفى النائب سليم شوشكي وجود أي صلات له مع تنظيم داعش، وأكد أنه مستعد للمثول أمام محكمة مستقلة للدفاع عن نفسه.

وشغل شوشكي عضوية مجلس النواب العراقي للفترة من 2014 ولغاية عام 2018 وكان عضوا في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.