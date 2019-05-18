بايرن ميونيخ بطلا للدوري الألماني

توج بايرن ميونيخ في موسمه الأول مع مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش بلقب بطل الدوري الألماني للمرة السابعة تواليا بفوزه على ضيفه إينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف واحد السبت في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وسجل الفرنسي كينغسلي كومان (4) والنمساوي دافيد ألابا (53) والبرتغالي ريناتو سانشيز (58) والفرنسي فرانك ريبيري (72) والهولندي أريين روبن (78) أهداف بايرن ميونيخ الذي توج باللقب على أرضه وأمام جماهيره للمرة الأولى منذ عام 2000، فيما سجل الفرنسي سيباستيان هاليه (50) الهدف الوحيد لفرانكفورت.

وكان بايرن ميونيخ بحاجة إلى التعادل فقط لحسم اللقب الـ29 في تاريخه، بغض النظر عن نتيجة مباراة مطارده المباشر بوروسيا دورتموند ومضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، لكنه كسب النقاط الثلاث معززا صدارته برصيد 78 نقطة بفارق نقطتين أمام دورتموند الذي لم ينفعه فوزه على مونشنغلادباخبهدفين نظيفين.

وهي المرة الأولى التي يحسم فيها لقب البوندسليغا في المرحلة الأخيرة منذ 2010.

وبعدما أهدر فرصة حسم اللقب في المرحلة الماضية بسقوطه في فخ التعادل أمام مضيفه لايبزيغ، بدا بايرن ميونيخ مصمما منذ البداية على تحقيق الفوز وان كانت نقطة واحدة كافية لضمان اللقب، فبكر بالتسجيل منذ الدقيقة الرابعة، وسنحت له العديد من الفرص لزيادة الغلة دون نتيجة، قبل أن يضرب بقوة في الشوط الثاني ويضيف رباعية ردا على إدراك الضيوف للتعادل.

وتوج الفريق البافاري موسمه الأول مع مدربه، لاعب وسطه السابق نيكو كوفاتش بلقب الدوري، ووجه انذارا شديد اللهجة للايبزيغ خصمه في المباراة النهائية لمسابقة الكأس السبت المقبل في سعيه لتحقيق الثنائية.

وأكد كوفاتش الذي حامت في الآونة الاخيرة شائعات رحيله حتى في حال قيادته بايرن إلى تحقيق الثنائية، أنه باق الموسم المقبل.

وقال كوفاتش "أنا مقتنع بأنني سأستمر، لدي معلومات أكيدة"، مضيفا "لم يكن موسما سهلا، وأعتقد أننا رأينا ذلك جميعا".