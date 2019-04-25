بايدن رسميا في سباق الرئاسة

أعلن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الخميس ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في 2020، لينضم إلى عدد كبير من المرشحين الديمقراطيين.

وكتب على تويتر "إن قيم هذه الأمة.. ومركزنا في العالم.. وديمقراطيتنا .. وكل ما جعل من أميركا أميركا، معرض للخطر. ولهذا السبب فإنني أعلن اليوم ترشحي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

ونشر بايدن فيديو شرح فيه أسباب قراره منافسة الرئيس دونالد ترامبب ودخول السباق إلى البيت الأبيض.



وتمثل هذه الخطوة ما يعتقد على الأرجح أنها الفرصة الأخيرة للسياسي البالغ من العمر 76 عاما للفوز بالمنصب الذي يتطلع إليه منذ أكثر من 30 عاما. وخاض من أجله حملتين سابقتين.



يتصدر بايدن، أحد الأسماء الأكثر شهرة في السياسة الأميركية، معظم استطلاعات الرأي للديمقراطيين.



ويواجه بايدن أسئلة كثيرة حول ماضيه، بما في ذلك المزاعم الأخيرة بأنه لمس نساء دون موافقتهن. وتعهد نائب الرئيس السابق بأن يكون "أكثر حرصا" لاحترام المساحة الشخصية.