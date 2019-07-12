مطبات هوائية في طائرة كندية وإصابة العشرات

أصيب 35 مسافرا بجروح طفيفة بسبب مطبات هوائية أدت إلى اضطراب رحلة طائرة من طراز بوينغ 777 تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية، بين فانكوفر وسيدني في أستراليا.

ولتفادي وقوع كارثة، غيرت الطائرة مسارها وهبطت اضطراريا بمطار هونولولو في هاواي.

​وأوضحت الشركة الكندية أن الطائرة كانت تقل 269 راكبا إضافة إلى 15 من أفراد طاقمها، وقد واجهت اضطرابات مفاجئة وغير متوقعة، اضطرتها للهبوط اضطراريا كإجراء احترازي، ليتمكن الطاقم الطبي من فحص ومعاينة المصابين في صفوف الركاب في هونولولو.

وكثيرا ما تشهد الرحلات الجوية حالات اضطراب مرعبة، ففي يونيو الفائت، سُجلت حالة اضطراب شديدة على متن رحلة جوية من كوسوفو إلى سويسرا، تمّ تصويرها ونشرها عبر الفيديو، وأصيب 10 أشخاص في الحادث الذي وقع على متن شركة الخطوط الجوية "أي أل كاي"، في رحلتها من بريشتينا إلى بازل.