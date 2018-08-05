بالفيديو.. زلزال يهز جزيرة أندونيسية

قالت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا إن زلزالا وقع في جزيرة لومبوك أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد (تسونامي).

وأضافت الوكالة أن الزلزال ضرب على عمق 15 كيلومترا، وبلغت قوته سبع درجات.

وقال رئيس وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء للتلفزيون المحلي دويكوريتا كارناواتي "الرجاء أن تتوجهوا إلى المناطق المرتفعة والمحافظة على الهدوء وعدم الهلع".

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بلغت قوته سبع درجات هز المنطقة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة لومبوك.

وضرب الزلازل بعد أسبوع من زلزال أدى إلى مقتل 17 شخصا على الجزيرة التي يرتادها المصطافون.