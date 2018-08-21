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لإيواء تيسين ضالين.. جون ستيورات في مهمة إنقاذ

جون ستيوارت

تيسان يتجولان على شريط خط لقطارات الأنفاق بمدينة نيويورك، تدخل الإعلامي الساخر الشهير جون ستيوارت لإنقاذهما.

هذا ما حدث الإثنين في ضاحية بروكلين بعدما أبلغت الشركة المشغلة للقطارات بوجود تيسين على شريط قطار الأنفاق.

وقالت الشركة إنهما سليمان ولا يعطلان حركة القطارات غير أنهما لا يزالان طليقين، ولم يتضح حينها من أين جاءا.

وبعدما وصلت الشرطة إلى الموقع، حيدت التيسين، ونقلتهما إلى مأوى للحيوانات، وفي هذا التوقيت تدخل ستيوارت.

ظهر ستيوارت في تسجيل مصور أثناء مساعدته في وضع التيسين داخل عربة مقطورة لنقلهما إلى مزرعة لإيواء الحيوانات.

المزرعة افتتحها ستيوارت وزوجته لإيواء الحيوانات في قرية واتكنز غلين بمقاطعة شويلر بالولاية.

وينشط ستيوارت منذ اعتزاله تقديم البرنامج الشهير "ذا ديلي شو" في مجال رعاية الحيوانات.

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