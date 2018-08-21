لإيواء تيسين ضالين.. جون ستيورات في مهمة إنقاذ

تيسان يتجولان على شريط خط لقطارات الأنفاق بمدينة نيويورك، تدخل الإعلامي الساخر الشهير جون ستيوارت لإنقاذهما.

هذا ما حدث الإثنين في ضاحية بروكلين بعدما أبلغت الشركة المشغلة للقطارات بوجود تيسين على شريط قطار الأنفاق.

وقالت الشركة إنهما سليمان ولا يعطلان حركة القطارات غير أنهما لا يزالان طليقين، ولم يتضح حينها من أين جاءا.

A new one for us (we think): Two goats are roaming along the N line tracks in Brooklyn. They’re safe and not currently affecting service, but they are on the run. We’ll keep you posted. — NYCT Subway (@NYCTSubway) August 20, 2018

وبعدما وصلت الشرطة إلى الموقع، حيدت التيسين، ونقلتهما إلى مأوى للحيوانات، وفي هذا التوقيت تدخل ستيوارت.

ظهر ستيوارت في تسجيل مصور أثناء مساعدته في وضع التيسين داخل عربة مقطورة لنقلهما إلى مزرعة لإيواء الحيوانات.

They’re safe now. These goats were found terrified on the subway tracks in Brooklyn yesterday. Today, they're on their way to freedom at our flagship sanctuary in Watkins Glen, NY, thanks to @NYCACC, our friends Tracey and Jon Stewart, and our talented Farm Sanctuary rescue team. pic.twitter.com/ac1Kc2VQ5K — Farm Sanctuary (@FarmSanctuary) August 21, 2018

المزرعة افتتحها ستيوارت وزوجته لإيواء الحيوانات في قرية واتكنز غلين بمقاطعة شويلر بالولاية.

وينشط ستيوارت منذ اعتزاله تقديم البرنامج الشهير "ذا ديلي شو" في مجال رعاية الحيوانات.