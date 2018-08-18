بالصور: استعدادات العيد في دول عربية وإسلامية

في مثل هذه الأيام، تتجه أنظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها نحو مكة والمدينة، حيث يؤدي أكثر من مليوني شخص مناسك الحج، التي يتوجها عيد الأضحى في العاشر من ذي الحجة، غداة الوقوف بعرفة، أهم شعائر الحج.

لكن احتفال المسلمين بالعيد لا يقتصر على طقوس العبادة فحسب.

وإنما يشمل العديد من التقاليد المحببة مثل تهيئة المنازل وتزيينها، وصناعة الحلويات أو شرائها لاستقبال الأقارب والضيوف وتجهيز أضحية العيد.

ورغم قسوة الظروف في عديد من الدول، يتزايد الإقبال على الأسواق والمحال لشراء ملابس الأطفال و"ضيافة العيد" والزينة وغيرها.

نستعرض بالصور بعضا من فعاليات الاستعداد للعيد في عدد من البلدان العربية والإسلامية.

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