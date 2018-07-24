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العراق

بالصور.. مطعم عراقي للنساء فقط

فتاتان خلال تواجدهما في مطعم لاكشري تايم في أربيل

افتتحت فتاة عراقية مطعما للنساء فقط في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وجميع العاملات به من النساء أيضا.

ويحمل المطعم اسم "لاكشري تايم"، وافتتحته تارا محمد إحسان التي درست إدارة الأعمال بعدما ضاقت ذرعا بالمضايقات التي تتعرض لها عندما تقضي وقتا خارج المنزل مع صديقاتها.

فتاة تجلس في مطعم مخصص للنساء في أربيل
فتاة تجلس في مطعم مخصص للنساء في أربيل

وتقول تارا في تصريحات لوكالة رويترز: "إذا أردت قضاء وقت خارج المنزل لا يكون الأمر مريحا لأن الجميع يحدقون بك".

فتيات يجلسن داخل مطعم مخصص للنساء فقط في أربيل
فتيات يجلسن داخل مطعم مخصص للنساء فقط في أربيل

وتضيف "لذلك كنت دائما أفكر في فعل شيء مثل هذا لنفسي ولبقية الفتيات لكي نشعر بالراحة".

فتيات يجلسن في مطعم مخصص للنساء فقط في اربيل
فتيات يجلسن في مطعم مخصص للنساء فقط في اربيل

غير أن المطعم بتصميمه العصري المصقول والثريات المعلقة والأرائك الملونة، جذب الانتباه والمضايقات إذ يأتي بعض الرجال لمعرفة سبب الضجة المثارة حوله.

نادلة تقدم الخدمة للزبائن في مطعم لاكشري تايم المخصص للنساء فقط
نادلة تقدم الخدمة للزبائن في مطعم لاكشري تايم المخصص للنساء فقط

وقالت تارا "أفكر في وضع أمن على البوابة إذا استمر الوضع على هذا المنوال".

وتابعت: "أرى أن من غير المنصف أن تكون جميع المقاهي هنا للرجال فقط، لماذا لا يمكن قبول فكرة أن هذا المطعم للنساء؟".

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