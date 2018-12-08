عنصر من الشرطة الفرنسية يفتش حقيبة متظاهرة
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مشاهد لم تعتد عليها 'مدينة النور'
اشتباكات، كر وفر، وسيارات محروقة في شوارع مغلقة، المحلات التجارية وعلى غير العادة لم تفتح أبوابها، والمعالم السياحية باتت خطرة لا أمن فيها، إنها باريس عاصمة فرنسا.
فريق يلبس سترات صفراء يحتج على قرارات حكومية، وآخر يلبس بزات عسكرية ومجهز بأدوات تفريق الحشود، يقف كل فريق أمام الآخر في حالة تأهب.
اشتبك الطرفان، ووقعت أعمال عنف متبادلة، قنابل الغاز المسيل للدموع ملأت أجواء باريس، والمئات اعتقلوا.
إنها "مدينة النور"، تحولت لساحة مواجهة، تلك صور وثقت المشهد السبت:
وتجمع العشرات من المتظاهرين منذ الصباح في أماكن متفرقة في محيط الشانزلزيه.
وشهدت التظاهرات اشتباكات وكر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية التي حاولت تفريق المتظاهرين الذي بلغ عددهم أكثر من 30 ألفا.
وحاول المتظاهرون إيقاف تقدم الشرطة بإنشاء الحواجز في الشوارع مما أدى إلى تدخل الكاسحات المدرعة التي قوبلت بإلقاء الحجارة عليها من قبل المحتجين.
وقبل وأثناء التظاهرات اعتقلت الشرطة المئات من المتظاهرين.
وبدا المشهد محاطا بدخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي راجت رائحته في أنحاء مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس.