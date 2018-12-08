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مشاهد لم تعتد عليها 'مدينة النور'

عنصر من الشرطة الفرنسية يفتش حقيبة متظاهرة Photo: Reuters

اشتباكات، كر وفر، وسيارات محروقة في شوارع مغلقة، المحلات التجارية وعلى غير العادة لم تفتح أبوابها، والمعالم السياحية باتت خطرة لا أمن فيها، إنها باريس عاصمة فرنسا.

فريق يلبس سترات صفراء يحتج على قرارات حكومية، وآخر يلبس بزات عسكرية ومجهز بأدوات تفريق الحشود، يقف كل فريق أمام الآخر في حالة تأهب.

اشتبك الطرفان، ووقعت أعمال عنف متبادلة، قنابل الغاز المسيل للدموع ملأت أجواء باريس، والمئات اعتقلوا.

إنها "مدينة النور"، تحولت لساحة مواجهة، تلك صور وثقت المشهد السبت:

الشرطة استعدت بالمدرعات وقنابل الغاز لمواجهة التظاهرات
الشرطة استعدت بالمدرعات وقنابل الغاز لمواجهة التظاهرات

عنصر شرطة يفتش حقيبة سيدة
عنصر شرطة يفتش حقيبة سيدة

أحد تجمعات الشرطة الفرنسية التي تحاول مواجهة الشغب
أحد تجمعات الشرطة الفرنسية التي تحاول مواجهة الشغب

حشد من الشرطة الفرنسية
حشد من الشرطة الفرنسية

الشرطة تقطع أحد الشوارع بالعربات المصفحة وعناصر الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين
الشرطة تقطع أحد الشوارع بالعربات المصفحة وعناصر الشرطة لمنع تقدم المتظاهرين

وتجمع العشرات من المتظاهرين منذ الصباح في أماكن متفرقة في محيط الشانزلزيه.

أصحاب السترات الصفراء يتجمعون من جديد
أصحاب السترات الصفراء يتجمعون من جديد

جانب من احتجاجات "السترات الصفراء"
جانب من احتجاجات "السترات الصفراء"

متظاهرون يرتدون السترات الصفراء في مارسيليا
متظاهرون يرتدون السترات الصفراء في مارسيليا

متظاهر يرتدي قناع الرئيس ماكرون احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب المرتفعة
متظاهر يرتدي قناع الرئيس ماكرون احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والضرائب المرتفعة

سيدات يشاركن في المظاهرات
سيدات يشاركن في المظاهرات

متظاهر يحتج على طريقته
متظاهر يحتج على طريقته

متظاهر يرتدي السترة الصفراء يواجه الشرطة سلميا
متظاهر يرتدي السترة الصفراء يواجه الشرطة سلميا

مشهد من تجمعات السترات الصفراء والشرطة
مشهد من تجمعات السترات الصفراء والشرطة

وشهدت التظاهرات اشتباكات وكر وفر بين المتظاهرين وقوات الأمن الفرنسية التي حاولت تفريق المتظاهرين الذي بلغ عددهم أكثر من 30 ألفا.

الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين بإلقاء المياه
الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين بإلقاء المياه

شرطي يلقي قنابل الغاز على المتظاهرين
شرطي يلقي قنابل الغاز على المتظاهرين

المتظاهرون يحاولون تفادي قنابل الغاز
المتظاهرون يحاولون تفادي قنابل الغاز

بعض المتظاهرين استخدموا حجارة الأرصفة لقذفها على الشرطة
بعض المتظاهرين استخدموا حجارة الأرصفة لقذفها على الشرطة

قنابل الغاز أطلقت على المتظاهرين لمنع تقدمهم في بعض الشوارع
قنابل الغاز أطلقت على المتظاهرين لمنع تقدمهم في بعض الشوارع

​وحاول المتظاهرون إيقاف تقدم الشرطة بإنشاء الحواجز في الشوارع مما أدى إلى تدخل الكاسحات المدرعة التي قوبلت بإلقاء الحجارة عليها من قبل المحتجين.

متظاهرون يحاولون منع تقدم الشرطة بإنشاء بعض الحواجز
متظاهرون يحاولون منع تقدم الشرطة بإنشاء بعض الحواجز

كاسحات الشرطة المصفحة تزيل الحواجز التي أقامها المتظاهرون
كاسحات الشرطة المصفحة تزيل الحواجز التي أقامها المتظاهرون

وقبل وأثناء التظاهرات اعتقلت الشرطة المئات من المتظاهرين.

أثناء اعتقال أحد المتظاهرين
أثناء اعتقال أحد المتظاهرين

الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرا
الشرطة الفرنسية تعتقل متظاهرا

الشرطة الفرنسية تحتجز بعض المتظاهرين
الشرطة الفرنسية تحتجز بعض المتظاهرين

وبدا المشهد محاطا بدخان قنابل الغاز المسيل للدموع التي راجت رائحته في أنحاء مختلفة من العاصمة الفرنسية باريس.

منظر عام يظهر الدخان وهو يتصاعد في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء"
منظر عام يظهر الدخان وهو يتصاعد في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

منظر عام يظهر الدخان وهو يتصاعد بالقرب من قوس النصر في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء"
منظر عام يظهر الدخان وهو يتصاعد بالقرب من قوس النصر في باريس خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

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