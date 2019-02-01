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رياضة

بالصور.. الدوحة ترقص احتفالا بالكأس

مشجعون قطريون في الدوحة يحتفلون بفوز منتخبهم بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه Photo: AFP

عاش الجمهور القطري لحظات فرحة غير طبيعية عند إطلاق صافرة النهاية للمباراة النهائية مكللة بفوز منتخب قطر بكأس آسيا لأول مرة في تاريخه، لكن يبدو أن لحظات الفرح ستمتد لأيام خاصة عطلة نهاية الأسبوع، مع خروج الآلاف من المبتهجين للشوارع.

لاعبو منتخب قطر يرفعون مدربهم احتفالا بفوزهم بكأس آسيا لأول مرة
لاعبو منتخب قطر يرفعون مدربهم احتفالا بفوزهم بكأس آسيا لأول مرة

وانطلقت مسيرات الأفراح بالسيارات في العاصمة الدوحة وشارعها الرئيسي الكورنيش وفي كل المدن.

وعاشت قطر وشعبها يوما تاريخيا غير مسبوق ولا يقارن سوى بفرحة فوزها في كانون الأول/ديسمبر 2010 بشرف تنظيم كأس العالم 2022.

​ووصلت زحمة السير إلى أقصى ما يمكن للعين أن تراه ابتهاجا بالإنجاز التاريخي الذي تحقق وسط الأزمة السياسية والعلاقات المقطوعة مع الجيران الخليجيين، السعودية والإمارات والبحرين التي تتهم الدوحة بدعم منظمات متطرفة، وهو ما تنفيه الأخيرة.

وصلت زحمة السير الى أقصى ما يمكن للعين أن تراه ابتهاجا بالانجاز التاريخي
وصلت زحمة السير الى أقصى ما يمكن للعين أن تراه ابتهاجا بالانجاز التاريخي

الاحتفالات مستمرة في الشوارع القطرية
الاحتفالات مستمرة في الشوارع القطرية

وتحولت العاصمة القطرية الى ملعب صغير حيث نصبت الشاشات العملاقة في الميادين الكبرى وفي بعض الأماكن الحيوية، لا سيما سوق واقف وكتارا واسباير وحديقة الكورنيش.

مشجعون يتجمعون في سوق واقف في الدوحة يتابعون المباراة النهائية بين قطر واليابان
مشجعون يتجمعون في سوق واقف في الدوحة يتابعون المباراة النهائية بين قطر واليابان

قطريون ومقيمون يتابعون مباراة قطر واليابان
قطريون ومقيمون يتابعون مباراة قطر واليابان

وفي أمكنة أخرى في المدينة احتفلت الأسر على نغم الموسيقى التقليدية، على غرار ماهر البلوشي الذي قال "نحن سعداء للغاية، ما حصل لا يصدق" بعدما شاهد المباراة مع حشد ضخم في منطقة ساحلية بالمدينة تعرف باسم كتارا.

ولم ينحصر التشجيع بالقطريين، بل شارك أيضا المقيمون من مغاربة وباكستانيين وإيطاليين وبريطانيين وعمانيين الذين قطع عدد كبير منهم الحدود مع الإمارات برا وتقاسموا المدرجات مع مشجعي اليابان دعما للمنتخب القطري.

مغاربة يشاركون القطريين متابعة المباراة النهائية لكأس آسيا بين قطر واليابان
مغاربة يشاركون القطريين متابعة المباراة النهائية لكأس آسيا بين قطر واليابان

وأشار مشجع قطري يدعى صالح إلى أن القطريين سعداء لأن المقيمين الذين يشكلون حوالي 90 بالمئة من سكان الدولة المضيفة لكأس العالم 2022، أظهروا دعمهم للبلاد خلال الأزمة السياسية وكأس آسيا.

عماني يشجع قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا أمام اليابان
عماني يشجع قطر في المباراة النهائية لكأس آسيا أمام اليابان

​وأعلن الاتحاد القطري عن تنظيم استقبال رسمي وشعبي ورياضي للمنتخب الذي يعود عصر السبت إلى الدوحة، كما يُنتظر أن يخرج الآلاف لاستقباله والتعبير عن الفرحة بالفوز باللقب القاري.

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