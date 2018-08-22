بالصور.. فنان سوري يوثق تجربته في سجون الأسد

"أجساد عارية محطمة تحت ضربات الجلادين، عيون فزعة وغائرة، أيد يائسة تحاول دون جدوى حماية أعضاء جسمها الحساسة"..

هكذا يروي الرسام السوري اللاجئ في فرنسا نجاح البقاعي برسومه ما عاناه من تعذيب في سجون النظام السوري.

تثير الرسوم الكبيرة بالحبر الأسود التي تغطي جدران شقته قرب باريس الرعب، وتروي ما عاناه شخصيا أو كان شاهدا عليه هذا الأستاذ السابق في الفنون البالغ التاسعة والأربعين من العمر.

وعلى غرار الكثيرين من سكان منطقة داريا القريبة من دمشق، أثارت التظاهرات المناهضة لنظام الرئيس بشار الأسد حماسة البقاعي مطلع العام 2011، إلا أنه لم ينزل إلى الشارع مع زوجته إلا بعد سقوط عشرات القتلى برصاص قوات الأمن السورية التي قمعت التظاهرات بوحشية.

سرعان ما اعتقل نجاح عام 2012 وزج به في معتقل يطلق عليه اسم الفرع 227 قرب العاصمة.

ويروي نجاح البقاعي تجربته في السجن: "الاستجوابات تشمل عدة معتقلين في الوقت نفسه، وفي حين يتعرض الأول للتعذيب، على الثاني الواقف إلى جانبه أن يرد على الاسئلة وسط الصراخ والبكاء".