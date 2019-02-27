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حريق محطة مصر.. السفارة الأميركية تحذر

مواطنون وقوات أمن في محطة مصر يتفقدون آثار الحريق وحاجيات لمواطنين كانوا في المكان لحظة وقوع الحادث Photo: AFP

حذرت السفارة الأميركية في القاهرة الأربعاء رعاياها من الاقتراب من محيط حادثة الحريق الذي شب في محطة القطارات الرئيسية في ميدان رمسيس (محطة مصر). وطلبت منهم متابعة التطورات عبر وسائل الإعلام المحلية.

ودعت الأميركيين ممن هم بحاجة إلى مساعدة للاتصال بأرقام هواتف الشرطة والإطفاء.

وانتشرت بقوة صور ومقاطع فيديو للحريق الهائل الذي شب في المحطة عقب حادثة اصطدام تسبب بها جرار كان يسير بسرعة عالية. حيث سقط أكثر من 25 قتيلا وأصيب آخرون.

آثار الحريق في المحطة
آثار الحريق في المحطة

فرق الدفاع المدني تخمد الحريق في محطة مصر
فرق الدفاع المدني تخمد الحريق في محطة مصر

لحظة اندلاع حريق محطة مصر
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لحظة اندلاع حريق محطة مصر

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وتوعد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمحاسبة المتسببين في الحادث و"توقيع أقصى درجات العقاب على المتقاعسين".

ودعت وزيرة الرعاية الاجتماعية غادة والي إلى توفير مساعدات لذوي الضحايا، فيما أعرب ناشطون عن تعازيهم، وتمنياتهم بالشفاء للمصابين.

وانطلقت حملات في وسائل التواصل الاجتماعي تناشد المصريين التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.

وندد ناشطون بتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالوا إنه رفض فيها صرف أموال لتطوير السكة حديد:

صورة تظهر القطار المنكوب وحوله قوات خاصة لمكافحة الحرائق ومواطنون
صورة تظهر القطار المنكوب وحوله قوات خاصة لمكافحة الحرائق ومواطنون

وتشهد مصر حوادث قطارات باستمرار وقع آخرها في شباط/ فبراير 2018 في محافظة الجيزة، وأسفر حينها عن مصرع 12 شخصا وإصابة 39 آخرين.

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