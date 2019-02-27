حريق محطة مصر.. السفارة الأميركية تحذر

حذرت السفارة الأميركية في القاهرة الأربعاء رعاياها من الاقتراب من محيط حادثة الحريق الذي شب في محطة القطارات الرئيسية في ميدان رمسيس (محطة مصر). وطلبت منهم متابعة التطورات عبر وسائل الإعلام المحلية.

ودعت الأميركيين ممن هم بحاجة إلى مساعدة للاتصال بأرقام هواتف الشرطة والإطفاء.

وانتشرت بقوة صور ومقاطع فيديو للحريق الهائل الذي شب في المحطة عقب حادثة اصطدام تسبب بها جرار كان يسير بسرعة عالية. حيث سقط أكثر من 25 قتيلا وأصيب آخرون.

وتوعد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمحاسبة المتسببين في الحادث و"توقيع أقصى درجات العقاب على المتقاعسين".

ودعت وزيرة الرعاية الاجتماعية غادة والي إلى توفير مساعدات لذوي الضحايا، فيما أعرب ناشطون عن تعازيهم، وتمنياتهم بالشفاء للمصابين.

وانطلقت حملات في وسائل التواصل الاجتماعي تناشد المصريين التبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين.

وندد ناشطون بتصريحات سابقة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قالوا إنه رفض فيها صرف أموال لتطوير السكة حديد: