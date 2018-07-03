بالفيديو.. العثور عن 'فتية الكهف' في تايلاند

ليس مشهدا في فيلم سينمائي، ولا إحدى الأساطير، إنها حكاية واقعية حدثت في إحدى الغابات التايلاندية عند الحدود مع بورما (ميانمار).

12 صبيا تتراوح أعمارهم بين 11و16 عاما ومدربهم العشريني عثرت عليهم القوات الخاصة للبحرية التايلاندية على قيد الحياة الاثنين داخل كهف بعد تسعة أيام من اختفائهم.

يعتقد أنهم علقوا في الكهف بعد أن غمرته المياه نتيجة الأمطار الغزيرة.

القوات الخاصة للبحرية التايلاندية نشرت مقطع فيديو للأطفال بعد إنقاذهم:

ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منهم مصابا أو في حاجة لرعاية طبية، لكن جرى إمدادهم بمواد تعطيهم طاقة لحين وضع خطة لإخراجهم بسلام من الكهف.

الصبية هم لاعبو كرة قدم ناشئون اختفوا مع مدربهم البالغ 25 عاما بعد تدريب يوم 23 حزيران/يونيو الماضي، عندما ذهبوا لاستكشاف مجمع كهوف تام لوانغ الذي غمرته المياه.

وبدأت عملية بحث دولية بعد أن أغلقت مياه الفيضان طريق الخروج بسبب الأمطار الغزيرة، لكن المنقذين لم يفقدوا الأمل في أن يكون الصبية قد وجدوا مأمنا لهم على تل صخري في الداخل.

وامتدت جهود البحث عبر ثلاثة كيلومترات من الممرات المظلمة المغمورة بالمياه لبلوغ موقع كان يعتقد رجال الإنقاذ أنه يؤمن فرصة أفضل لنجاة الصبية ومدربهم، حتى تم العثور عليهم.

شاركت في العملية فرق إنقاذ دولية، من بينها فرقة تتكون من 30 فردا في الجيش الأميركي.

الكابتن جيسيكا تيت من فريق دعم الإنقاذ التابع لسلاح الجو الأميركي قالت إن عملية البحث شهدت "كثيرا من التحديات".