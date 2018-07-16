بالصور.. استقبال حافل لـ'الديوك' أبطال العالم

احتفل منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بإحراز اللقب أمام مشجعيه الاثنين في جادة الشانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

واحتشد مئات الآلاف للترحيب بأبطال العالم الذين استقلوا حافلة مكشوفة وشقوا طريقهم بين الحشود.

وتوجت فرنسا الأحد بطلة لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية في موسكو.

وكان منتخب "الديوك" توج للمرة الأولى باللقب على أرضه عام 1998.

وسينال لاعبو المنتخب الفرنسي وسام الشرف بسبب "الخدمات الاستثنائية" التي قدموها للبلاد، كما حصل مع لاعبي جيل 1998 عقب تتويجهم بالكأس.