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رياضة

بالصور.. استقبال حافل لـ'الديوك' أبطال العالم

الآلاف تجمعوا قرب قوس النصر في باريس لاستقبال لاعبي المنتخب الفرنسي

احتفل منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بإحراز اللقب أمام مشجعيه الاثنين في جادة الشانزيليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

واحتشد مئات الآلاف للترحيب بأبطال العالم الذين استقلوا حافلة مكشوفة وشقوا طريقهم بين الحشود.

وتوجت فرنسا الأحد بطلة لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية في موسكو.

وكان منتخب "الديوك" توج للمرة الأولى باللقب على أرضه عام 1998.

وسينال لاعبو المنتخب الفرنسي وسام الشرف بسبب "الخدمات الاستثنائية" التي قدموها للبلاد، كما حصل مع لاعبي جيل 1998 عقب تتويجهم بالكأس.

وصول طائرة المنتخب الفرنسي إلى مطار شار ديغول في باريس قادمة من موسكو
وصول طائرة المنتخب الفرنسي إلى مطار شار ديغول في باريس قادمة من موسكو

قائد منتخب فرنسا هوغو لوريس والمدرب ديديه ديشامب اثناء نزولهما من الطائرة رفقة كأس العالم
قائد منتخب فرنسا هوغو لوريس والمدرب ديديه ديشامب اثناء نزولهما من الطائرة رفقة كأس العالم

العشرات تجمعوا في مطار شارل ديغول في باريس لاستقبال طائرة المنتخب الفرنسي
العشرات تجمعوا في مطار شارل ديغول في باريس لاستقبال طائرة المنتخب الفرنسي

احتفالات لاعبي المنتخب الفرنسي في مطار شارل ديغول
احتفالات لاعبي المنتخب الفرنسي في مطار شارل ديغول

لحظة وصول حافلة المنتخب الفرنسي إلى جادة الشانزيليزيه وسط باريس
لحظة وصول حافلة المنتخب الفرنسي إلى جادة الشانزيليزيه وسط باريس

طائرات تزين سماء باريس بألوان العلم الفرنسي خلال استقبال لاعبي منتخب الديوك المتوج بكأس العالم
طائرات تزين سماء باريس بألوان العلم الفرنسي خلال استقبال لاعبي منتخب الديوك المتوج بكأس العالم

فرنسيون يلوحون بعلم بلادهم في جادة الشانزيليزيه في باريس قبيل استقبال حافلة المنتخب الفرنسي
فرنسيون يلوحون بعلم بلادهم في جادة الشانزيليزيه في باريس قبيل استقبال حافلة المنتخب الفرنسي

المئات تجمعوا حول حافلة المنتخب الفرنسي وسط باريس للاحتفال بالفوز بكأس العالم
المئات تجمعوا حول حافلة المنتخب الفرنسي وسط باريس للاحتفال بالفوز بكأس العالم

مدافع منتخب فرنسا رافائيل فاران يرفع كأس العالم وحوله عدد من زملائه خلال احتفالات في باريس
مدافع منتخب فرنسا رافائيل فاران يرفع كأس العالم وحوله عدد من زملائه خلال احتفالات في باريس

مشجع فرنسي يلتقط صورة سيلفي خلال تجمع حاشد في باريس لاستقبال منتخب الديوك الفائز بكأس العالم
مشجع فرنسي يلتقط صورة سيلفي خلال تجمع حاشد في باريس لاستقبال منتخب الديوك الفائز بكأس العالم

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