بالتشاور مع ترامب.. وزير الخزانة الأميركي لن يشارك في مؤتمر الاستثمار في السعودية

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن الخميس أنه لن يشارك في مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي تستضيفه السعودية الأسبوع القادم.

وقال منوشن إنه اتخذ القرار بعد التشاور مع الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو.

وأعلن مسؤولون دوليون ورجال أعمال مقاطعة المؤتمر الذي يطلق عليه اسم "دافوس في الصحراء" على خلفية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي منذ دخوله قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من الشهر الجاري.

وينظم صندوق الاستثمارات العام السعودي المؤتمر بين 23 و25 تشرين الأول/أكتوبر، بعد أكثر من أسبوعين على اختفاء خاشقجي وسط ورود تقارير بأنه قتل داخل القنصلية بأمر من الرياض.