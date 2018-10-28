بالاس يوقف سلسلة انتصارات أرسنال في إنكلترا

نجح فريق كريستال بالاس الأحد في إنهاء سلسلة انتصارات فريق أرسنال بعد أن فرض عليه التعادل (2-2)، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم.

وتقدم بالاس الذي لعب على أرضه عبر لوكا ميليفويفيتش من ضربة جزاء في الدقيقة 45 من الشوط الأول، لكن أرسنال قلب النتيجة في الشوط الثاني بعد تسجيله هدفين متتاليين عبر تشاكا في الدقيقة 52، وأوباميانغ بعدها بأربع دقائق.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق حصل كريستال بالاس على ركلة جزاء ثانية نجح ميليفويفيتش في ترجمتها إلى هدف لتنتهي المباراة بالتعادل.

واستمر أرسنال في احتلال المركز الرابع لكن سلسلة انتصاراته في 11 مباراة متتالية بجميع المسابقات انتهت، وأصبح يتأخر بنقطتين عن تشيلسي صاحب المركز الثاني الذي انتصر في وقت سابق 4-0 على مستضيفه بيرنلي.