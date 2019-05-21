بالأرقام.. نفوذ هواوي في أسواق العالم

رغم حظر شبكات هواوي والتخوف منها في عدد من الدول، إلا أنها استطاعت خلال السنوات الماضية الاستحواذ على حصة كبيرة في الأسواق المختلفة للاتصالات.

وتمكنت مبيعات هواوي من الأجهزة الخلوية تجاوز آبل لتصبح في المرتبة الثانية بعد سامسونغ خلال الربع الأول من العام الحالي.

وتعد الشركة من أبرز الموردين للبنية التحتية لشبكات الجيلين الثالث والرابع للاتصالات الخلوية، وتدعي الشركة أنها قطعت شوطا كبيرا في شبكات الجيل الخامس.

واستطاعت هواوي اقتحام الأسواق المختلفة بتكييف منتجاتها مع الحاجات المختلفة بما يمكن الشركات من تقديم خدمات الاتصالات المطلوبة بأسعار مقبولة.

شركة بماض عسكري

ترفض عدد من الدول التعامل مع هواوي وسط اتهامها بالحصول على تمويل من الحكومة الصينية خاصة، وأن مؤسسها رين زنغفاي كان مهندسا سابقا في الجيش الصيني، الأمر الذي تنفيه الشركة مؤكدة بأنها شركة خاصة.