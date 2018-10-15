بالأرقام.. ميزانية الولايات المتحدة 2018

كشف التقرير المشترك لوزارة الخزانة ومكتب الإدارة والميزانية الخاص بالموازنة الأميركية لعام 2018 عن زيادة في حجم الإيرادات تعود أساسا إلى زيادة حجم المتحصلات من الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من أربعة ملايين وظيفة تم إضافتها منذ تولي الرئيس ترامب الرئاسة، وقال إنه لأول مرة أصبح عدد الوظائف أكبر من عدد الساعين للحصول على وظائف.

وهذه أهم الأرقام التي جاءت في التقرير: