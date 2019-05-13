بالأرقام.. حرب التجارة بين أميركا والصين

تبدأ الولايات المتحدة الاثنين إجراءات رفع الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من الصين. وبدأ سريان فرض الولايات المتحدة رسوما جمركية على البضائع الصينية بنسبة 25 في المئة، بما يشمل 47 في المئة من الواردات.

وأخضعت أميركا أكثر من 250 مليار دولار من الواردات الصينية للرسوم الجمركية، فيما أمر الرئيس دونالد ترامب بإطلاق إجراءات تتيح فرض رسوم جمركية على بقية الواردات الصينية وقيمتها 300 مليار دولار.

ولم تؤد جولة محادثات أميركية صينية الأسبوع الماضي إلى اتفاق، ومن المقرر أن تتواصل هذه المحادثات إلى أجل غير محدد. ترامب يحذر الصين وحذر الرئيس دونالد ترامب الاثنين الصين من "الرد" على الرسوم الجمركية الأميركية، معتبرا أن تصعيدا إضافيا في الحرب التجارية بين بكين وواشنطن "سيزيد الأمور سوءا". وكتب ترامب في تغريدة على تويتر أن "الصين استفادت من الولايات المتحدة لسنوات طويلة حتى تقدموا علينا رؤساؤنا لم يقوموا بعملهم. لذلك يجب على الصين ألا ترد ذلك سيزيد الأمور سوءا".

وكان ترامب حض في تغريدة سابقة، المصنعين الأميركيين على الإنتاج في الولايات المتحدة بدلا من استيراد البضائع الصينية، تجنبا لدفع رسوم جمركية باهظة، وقال "ما هي الطريقة السهلة لتفادي الرسوم الجمركية؟ اصنعوا وأنتجوا البضائع والسلع في الولايات المتحدة. الأمر بسيط جدا!". الميزان التجاري ​ وتكشف بيانات مكتب الإحصاء الأميركي أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الصين، إذ بلغت الواردات الأميركية من الصين خلال الربع الأول من العام 2019 نحو 106 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات الأميركية للصين بحدود 26 مليار دولار. وبلغت قيمة الواردات الأميركية من الصين نحو 540 مليار دولار في 2018، أي أن الولايات المتحدة تستورد بضائع بما قيمته 1.5 مليار دولار يوميا من الصين، فيما كانت الصادرات الأميركية للصين أكثر من 120 مليار دولار وبنحو بضائع قيمتها 330 مليون دولار سنويا.

وتظهر الأرقام أن قيمة البضائع الصينية التي دخلت الولايات المتحدة منذ عام 2000 وحتى الآن تبلغ قيمتها 6.2 تريليون دولار، مقابل 1.5 تريليون دولار بضائع أميركية دخلت الصين. وبدأ ميل الميزان التجاري لصالح الصين منذ عام 1986، في حين أنه كان شبه متعادل في عام 1985 حيث كانت الواردات الأميركية من البضائع الصينية تعادل 3.8 مليار دولار. ماذا تستورد أميركا من الصين؟ وتتركز الواردات الأميركية من الصين في أجهزة الحاسوب والإلكترونيات والكهربائيات، إذ استوردت بنحو 236 مليار دولار في 2018.