'تقرير الانقراض'.. أربعة رسوم تشرح الكارثة

هل تتخيل ما فعله الإنسان بحق نفسه والكائنات الحية التي تعيش معه على نفس الكوكب؟ التلوث والاحتباس الحراري والحاجة الملحة للموارد الطبيعة أصبحت تهدد حوالي مليون نوع من الكائنات الحية بالانقراض، هذا ما خلصت إليه دراسة حديثة للأمم المتحدة. الدراسة التي كشف النقاب عنها في باريس الاثنين "المنبر الحكومي الدولي للعلوم والسياسات في مجال التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية" دقت ناقوس الخطر إلى أن معدل التغير الذي حدث للطبيعة خلال السنوات الـ50 الماضية لم يسبق له مثيل في التاريخ الإنساني.

145 خبيرا من 50 دولة شاركوا في الدراسة وأصدروا تقريرا حذر من أن العالم ربما يحتاج إلى اتباع شكل اقتصادي جديد "لما بعد النمو" من أجل تجنب المخاطر الوجودية التي تشكلها عواقب التلوث وانبعاثات الكربون وتدمير الموائل الطبيعية. وإليك أهم الحقائق التي وردت في التقرير: الكائنات الحية تنقرض يوجد على كوكب الأرض حوالي ثمانية مليون نوع من الكائنات الحية. 12.5 في المئة من هذه الأنواع، أي حوالي مليون نوع من النباتات والحشرات والحيوانات على سطح الأرض، مهدد بالانقراض وقد ينقرض الكثير منها في غضون عقود.

​المعدل العالمي لانقراض الأنواع "يزيد بالفعل عشرات إلى مئات المرات عما كان عليه على مدى 10 ملايين سنة مضت". الأسباب الرئيسية لهذا الانقراض المتوقع هي استغلال الموارد الطبيعية وتغير المناخ والتلوث. الغابات تموت 32 في المئة من الغابات التي كانت موجودة قبل الثورة الصناعية اختفت، ما يعني أن أقل من 70 في المئة منها لا يزال على قيد الحياة.

فقدات الغابات يؤدي إلى فقدان أعداد كبيرة من أنواع الكائنات الحية، فرغم أن الغابات أنها لا تمثل سوى 10 في المئة من مساحة الأراضي على كوكب الأرض، إلا أنها تحتوي على نصف عدد الأنواع عليه. هذا الأثر يتضح أكثر في الغابات الاستوائية المطيرة، لأنها تحتوي على أعلى معدل من التنوع البيولوجي على الكوكب. في الغابات الاستوائية دمر الإنسان أكثر من 100 مليون هكتار من الغابات بين عامي 1980 و 2000، وهو ما يماثل دولة بحجم فنزويلا. الموارد المائية تنحصر عمليات الصيد الصناعي غزت أكثر من نصف مساحة المحيطات، وأكثر من ثلث عمليات الصيد لا تعتمد على الصيد المستدام، أي صيد الأسماك بمعدلات لا تؤدي إلى انخفاض تعدادها على مدار الزمن وبما يحافظ على البيئة.

​مات أكثر من نصف الشعاب المرجانية على كوكب الأرض منذ سبعينيات القرن التاسع عشر، بسبب "تبيض الشعاب المرجانية" التي تفاقمت بسبب ارتفاع درجة حرارة المحيطات، والتلوث بمياه الصرف الزراعي، والتلوث الصناعي. منذ القرن الثامن عشر ، تدمر 85 في المئة من الأراضي الرطبة مثل المستنقعات وأشجار المانغروف، والسبب الرئيسي وراء ذلك هو التنمية الساحلية. يشير التقرير أيضا إلى ما يعرف باسم "المناطق الميتة"، وهي المناطق التي تنخفض فيها نسبة الأكسجين في المحيطات والبحار في العالم بسبب التلوث المفرط الناجم عن الأنشطة البشرية إلى جانب عوامل أخرى. اتهم تقرير الأمم المتحدة الأسمدة لأنها السبب وراء حوالي 245 ألف كيلومتر من "المناطق الميتة" الساحلية. الأراضي تتغير لك أن تتخيل أن 75 في المئة من الأراضي على سطح الأرض، وحوالي ثلثي المياه، تغيرت بفعل الإنسان، رغم الطلب المتزايد عليهما.