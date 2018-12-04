بالأرقام.. أرباح الأندية العربية من كأس العالم

نشر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرا يفصل الأرباح التي ستحصل عليها الأندية حول العالم من مشاركات لاعبيها مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا.

وقال التقرير إن 209 ملايين دولار ستدفع لـ416 فريقا في 63 اتحاد كرة قدم حول العالم، مشيرة إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 200 في المئة.

وأورد التقرير أن 10 أندية مثل لاعبوها العدد الأكبر من اللاعبين في البطولة، ستحصل على نصيب الأسد من المكافآت، وجميعها أندية أوروبية.

وهذه الأندية هي: مانشستر سيتي (خمسة ملايين دولار) وريال مدريد (أربعة ملايين و813 ألفا)، وتوتنهام هوتسبر (أربعة ملايين و385 ألفا)، وبرشلونة (أربعة ملايين و145 ألفا)، وباريس سان جيرمان (ثلاثة ملايين و894 ألفا)، وتشيلسي (ثلاثة ملايين و835 ألفا)، ومانشتر يونايتد (ثلاثة ملايين و656 ألفا)، ونادي أتلتيكو مدريد (ثلاثة ملايين و93 ألفا)، ويوفنتوس (ثلاثة ملايين و19 ألفا)، وإيه سي موناكو (مليونان و934 ألفا).

والأندية العربية التي حصلت على أكثر من مليون دولار هي الأهلي المصري، والأهلي والهلال السعوديان.

وهذه قائمة بالمكافآت التي حصلت عليها الأندية العربية:

قطر:

السد: 229 ألف دولار

الغرافة: 114 ألف دولار

الأهلي: 76 ألف دولار

العربي: 38 ألف دولار

السعودية:

الهلال: مليونان و24 ألف دولار

الأهلي: مليون و889 ألف دولار

الشباب: 705 آلاف دولار

النصر: 700 ألف دولار

الاتحاد: 343 ألف دولار

الاتفاق: 203 آلاف دولار

الفتح: 191 ألف دولار

التعاون: 152 ألف دولار

الرائد: 133 ألف دولار

الباطن: 127 ألف دولار

الإمارات:

الجزيرة: 268 ألف دولار

العين: 220 ألف دولار

بني ياس: 79 ألف دولار

شباب الأهلي: 42 ألف دولار

مصر:

الأهلي: مليون و744 ألفا

الزمالك: 795 ألفا

سموحة: 95 ألفا

وادي دجلة: 76 ألفا

المغرب:

اتحاد طنجة: 133 ألفا

راسينغ الدار البيضاء: 95 ألفا

نهضة بركان: 171 ألفا

وداد الدار البيضاء: 57 ألفا

تونس:

الإفريقي: 679 ألفا

الصفاقسي: 254 ألفا

الترجي: 764 ألفا

النجم الساحلي: 636 ألفا