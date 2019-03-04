'شارب الطيار الهندي'.. موضة جديدة

رغم سقوط طائرته ووقوعه في أسر الباكستانيين، أصبح الطيار الهندي أبهيناندان فارتمان بطلا في في بلاده.

شاهده الملايين في فيديو وثق لحظة القبض عليه وتعرضه للضرب والاعتداء على يد القوات الباكستانية.

لكن المفاجأة، أن شارب هذا الطيار لفت انتباه الشباب الهندي وبات موضة بينهم.

وشباب هندي بنشر صورهم عبر تويتر، والتي يظهرون فيها وقد حلقوا شواربهم على هيئة شارب فارتمان.

وأطلقت السلطات الباكستانية سراح الطيار الهندي بعد فترة قصيرة من اسره.

وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان الأربعاء الماضي، بعد هجوم انتحاري وقع في كشمير الهندية قبل نحو أسبوعين وأسفر عن مقتل 40 عسكريا.

وعقب الهجوم، قصفت الهند مناطق في إقليم كشمير الباكستاني، وردت باكستان بإسقاط طائريتن هنديتين، ما أسفر عن أسر فارتمان.