باكستان تقول إن الهند تعد لهجوم جديد

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي الأحد أن بلاده لديها "معلومات مخابرات يعول عليها" تشير إلى أن الهند ستشن هجوما جديدا عليها هذا الشهر مع انحسار التوتر فيما يبدو بعد مواجهة بين الدولتين المسلحتين نوويا في فبراير شباط.

وقال قرشي إن الهجوم قد يقع بين 16 و20 أبريل/نيسان وإن باكستان عبرت عن مخاوفها للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل في تغريدة على تويتر إن باكستان استدعت أيضا نائب المفوض السامي الهندي للاحتجاج على أي "عمل لا تحمد عقباه".

وأودى تفجير انتحاري نفذه متشددون يعملون انطلاقا من باكستان في الجزء الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير بحياة ما لا يقل عن 40 من قوات الأمن الهندية في 14 فبراير شباط. وزاد خطر نشوب صراع بصورة كبيرة في 27 شباط/فبراير عندما شنت الهند ضربة جوية على ما وصفتها بأنها قاعدة لتدريب المتشددين.

وفي اليوم التالي أسقطت باكستان مقاتلة هندية وأسرت طيارها قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

وقال قرشي للصحفيين في مسقط رأسه ببلدة مولتان "لدينا معلومات مخابرات يعول عليها بأن الهند تخطط لهجوم جديد على باكستان. وبحسب معلوماتنا قد يقع هذا (الهجوم) بين 16 و20 أبريل".

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية بعد على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب التعليق، وفقا لرويترز.