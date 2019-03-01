باكستان تفرج عن الطيار الهندي

أفرجت باكستان الجمعة عن طيار هندي أسرته هذا الأسبوع في "مبادرة سلام" حيال الهند، بعد ثلاثة أيام من أزمة حادة بين الجارتين النوويتين.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية إن السلطات أفرجت عن طيار مقاتلة هندية جرى إسقاطها وأعادته إلى بلاده.

وأظهرت لقطات بثها التلفزيون الباكستاني الطيار وهو يعبر الحدود قرب بلدة واغا قبيل الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (16:00 ت غ).

وعبر اللفتنانت كولونيل أبيناندان فارثامان الذي أسقطت طائرته فوق كشمير، بعد تأخر لساعات، وبدا مصابا في إحدى عينيه.

​وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الجاري بين البلدين الآسيوين المتجاورين، وقامت طائرات كل من البلدين بدخول المجال الجوي للبلد الآخر، مما أدى إلى اضطراب حركة الملاحة الجوية العالمية.

وأعادت باكستان فتح مجالها الجوي جزئيا الجمعة، بعدما اغلقته الأربعاء متسببة في اضطراب حركة النقل بين أوروبا وجنوب آسيا وتقطع السبل بمسافرين في مطارات دولية.

وأعلن متحدث باسم هيئة الطيران المدني أن المجال الجوي الباكستاني "فتح جزئيا"، مضيفا أنه سيفتح بشكل كامل الإثنين.

وفي وقت سابق أكد متحدث آخر باسم الهيئة أن الرحلات القادمة والمغادرة في مطارات إسلام أباد وبيشاور وكراتشي وكويتا، سيسمح لها بالطيران، فيما سيعاد فتح مطارات أخرى "تدريجيا".