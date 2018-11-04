اعتقال أكثر من 150 شخصا في باكستان جراء أعمال عنف

أعلنت الشرطة الباكستانية الأحد أن أكثر من 150 شخصا اعتقلوا بتهمة الحرق والتخريب والعنف خلال الاحتجاجات التي اندلعت بعد صدور حكم ببراءة امرأة مسيحية من تهم التجديف وإلغاء حكم إعدام سابق بحقها.

وقال الضابط ناياب حيدر الأحد إن الشرطة تستخدم لقطات فيديو للتعرف على أشخاص آخرين متورطين في الاعتداءات وإحراق الممتلكات والسيارات وإغلاق الطرق السريعة.

وبرأت المحكمة العليا في باكستان آسيا بيبي الأربعاء في خطوة أثارت غضب المتشددين الذين نظموا ثلاثة أيام من الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد للمطالبة بإعدامها.

وأنهى الإسلاميون الاحتجاجات بعد أن وافقت الحكومة على حظر سفر بيبي والسماح بمراجعة قضيتها.

وتصل عقوبة إهانة الإسلام في باكستان إلى الإعدام، ويمكن أن تؤدي مجرد شائعة إلى التحريض على الإعدام من دون محاكمة.

